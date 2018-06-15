Обсуждается вопрос поставок ВСУ противокорабельных ракет США для сдерживания поползновений РФ в украинских морских территориальных водах.

Об этом на Радио Свобода заявил ведущий эксперт Американского совета по международной политике Стивен Бланк, который, как отмечает агентство, "преподавал в Военном колледже армии США и является учителем многих из тех, кто работает сейчас в Пентагоне", сообщает LIGA.net.

Пока что, говорит он, остается открытым вопрос, что конкретно закажет Киев и что передаст Киеву Вашингтон на сумму $250 млн, которая заложена на помощь Украине в оборонном бюджете США на 2019 год.

"Сейчас, насколько я знаю, в первую очередь речь идет о поставках вооружений для ВМС, ведь существует реальная угроза в Азовском море, и даже в Черном море", - подчеркнул эксперт.

Бланк напомнил, что США также предоставят украинским ВМС патрульные катера для защиты береговой линии.

По его мнению, "все похоже на то", что РФ пытается ударить по экономике Украины и даже, возможно, попробовать блокировать Одессу и/или угрожать высадкой десанта на берегу - "чтобы спровоцировать ВСУ".

По мнению эксперта по РФ и СССР, Киеву целесообразнее всего истратить сумму на покупку патрульных судов.

"Украина срочно должна сделать свою систему морской обороны и обороны страны в целом гораздо серьезнее, чем сейчас <...> Украина должна продолжать реформы <...> потому, что это увеличивает шансы государства выжить и предотвратить большую войну", - пояснил Бланк.

Напомним: В Азовском море власть повторяет те же ошибки, которые привели к аннексии Крыма.