Оккупанты опять обещают запустить проект по опреснению морской воды

08:26 30.08.2018 0 комментариев Крым

Компания из Владимира в ближайшее время приступит к реализации проекта по опреснению воды в оккупированном Крыму.

Об этом 29 августа, в ходе визита во Владимирскую область журналистам сообщил Сергей Аксёнов, передает Объектив.

- Договорились о работе владимирской компании в Крыму. Уверен, что у нас в ближайшее время появится пилотный проект по опреснению в республике, – сказал Аксёнов.

Он отметил, что кубометр опреснённой воды будет стоить 30 рублей и эта цена является комфортной.

- Наши коллеги предлагают очень комфортные цены, – отметил Аксёнов. – Это минимальная цена, которая была предложена за все четыре года.

Заявление Аксёнова прозвучало после посещения владимирского предприятия АО "РМ Нанотех", которое занимается производством продукции для очистки воды.

По словам губернатора Владимирской области Светланы Орловой, бригада этого предприятия в ближайшее время посетит аннексированный Крым.

Возможность опреснения воды в Крыму активно обсуждают после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, подававшего воду из Днепра.

В 2015 году сообщалось, что от этой идеи власти республики отказались. Однако позже Сергей Аксёнов пояснил, что оккупанты отказались от установок импортного производства.

Осенью прошло года пилотная опреснительная станция появилась в посёлке Каменка Первомайского района Крыма. Она очищала воду, добываемую из скважины.

Кроме того, заявлялось о планах построить опреснительную станцию за 40 млрд рублей в Северном Крыму.

Напомним: Искусственно вызванные осадки заменят Северо-Крымский канал - заверяют ученые в оккупированном Крыму.



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