Россия обвинила Великобританию в провокации над Черным морем

07:59 30.08.2018 0 комментариев

Посольство России обвинило Британию в провокации над Черным морем. В посольстве выразили недоумение действиями Лондона.

В частности, российские дипломаты обвиняют британские ВВС в «провокационной деятельности» в ответ на сопровождение российского самолета над акваторией Черного моря.

Об это говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, сообщает КрымPRESS.

В официальном документе говорится о том, что действия российских ВС «строго соответствуют международному праву и не несут никакой угрозы Великобритании».

Особо в ведомстве обратили внимание на то, что полет российского наблюдательного самолета над Черным морем не угрожал британским интересам.

Еще можно понять, когда Королевский флот сопровождает корабли российского ВМФ при проходе через Ла-Манш, в непосредственной близости от британского побережья, хотя и это необязательно сопровождать публичными заявлениями. Но какую угрозу Великобритании или даже ее союзникам может хотя бы теоретически представлять российский патрульный самолет, совершающий полеты вблизи российских же берегов, на расстоянии более двух тысяч километров от Британских островов? – говорится в заявлении российского посольства.

Дипломаты указали на то, что заявления Лондона о провокационных действиях российских вооруженных сил не соответствуют действительности и используются как предлог для оправдания собственной политики.

Напомним: Британские истребители поднимались в небо над акваторией Черного моря, чтобы осуществить перехват российских военных самолетов.



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