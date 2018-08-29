Отсутствие реакции со стороны Украины относительно обострения ситуации в Азовском море воспринимается Россией как возможность расширить свое присутствие не только в акватории Азовского, но и Черного морей.

Об этом заявил глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Ситуация в Азовском море была прогнозируемой. По крайней мере с начала этого года почти все аналитические центры и эксперты военно-морской сферы отмечали, что Керченский мост будет достроен. Россия уже тогда начала использовать последние этапы строительства моста для препятствования свободному судоходству и созданию технических препятствий. И такой сценарий был достаточно предсказуем еще с 2014 года», – признал Богдан Яременко.

По мнению эксперта, для России мост узаконил возможность создания помех на этапе прохода Керченского пролива. И сейчас это очень эффективно используется, ведь задержка прохождения судов в обе стороны значительно превышает любые другие задержки, в частности, и период, в течение которого судно находится в порту во время разгрузки-загрузки.

«Ситуация, сложившаяся в Азовском море, произошла после достройки моста, но не в следствии этого. То есть, и без этого моста Россия могла бы применять те же механизмы. Следовательно, мост это только техническое сооружение, которое используется в политических целях. Теперь можно прогнозировать, что нечто подобное может произойти и в Черном море между западным побережьем Крыма и материковой частью Украины, где русские под прикрытием военных учений начинают ограничивать судоходство», – заявил Яременко.

Дипломат констатировал, что ситуация в Азовском море уже сложилась окончательно, и Украина утратила возможность ее предотвратить. Впрочем это не означает, что этого нельзя изменить, так же, как и предупредить подобный сценарий в Черном море.

«Есть очень серьезные претензии к украинской власти, алгоритм действий которой ничем не отличается от алгоритма в феврале-марте 2014 года, когда мы потеряли Крым. То есть, абсолютно полная дезориентация в ситуации, отсутствие политической воли, видение и инструментов, которые могут повлиять на проблему», – подчеркнул Богдан Яременко.

Как сообщалось, в США заранее знали, что Россия перекроет Керченский пролив. Президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард считает, что Россия фактически закрыла для Украины проход через Керченский пролив, что сулит серьезные проблемы для экономики Донбасса.

Напомним: СНБО рассмотрит ситуацию в Азовском море.