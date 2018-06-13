Оператор газотранспортной системы Румынии Transgaz заявил, что рассматривает возможность строительства еще одного интерконнектора, связывающего страну с Украиной.

Это может рассматриваться как поиск альтернатив трубопроводу Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия (BRUA) для экспорта газа из месторождений Черного моря, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно отчету Transgaz за первое полугодие 2018 года, который оператор опубликовал 22 августа, трубопровод будет проходить между Гереешть (Gheraesti) в северо-восточной Румынии и Серетом (Siret) на границе с Украиной.

План также предусматривает строительство трансграничной станции учета газа и расширение компрессорных станций Онешть (Onesti) и Гереешть. Стоимость проекта оценивается в EUR125 млн.

Transgaz указал, что проект все еще находится на ранней стадии и пропускная способность интерконнектора пока не определена. Компания планирует провести технико-экономическое исследование в 2018-2019 гг. и инженерные работы в 2019-2020 гг.

Предполагается, что контракты на закупку материалов и работ будут заключены в 2021 году, строительство пройдет между 2022 и 2024 годами, а запуск возможен в 2025 году.

Румыния удовлетворяет за счет внутренних ресурсов 90% своих потребностей в газе, которые составляют 12 млрд куб. м в год, покрывая дефицит импортом из России. Но недавние открытия в Черном море свидетельствуют о том, что страна может удвоить свой уровень производства в течение 20 лет. По оценкам Национального агентства минеральных ресурсов Румынии, запасы газа в румынских водах Черного моря могут составлять около 200 млрд куб. м.

Румыния и Украина уже имеют план, позволяющий Киеву получить доступ к румынскому газу через физический проект реверса вдоль Трансбалканского трубопровода, который в настоящее время используется Россией для отправки своего газа в Болгарию и Турцию через Украину и Румынию.

"Нафтогаз Украины" ранее указывал, что проект реверса позволит вывести на украинский рынок до 5 млрд куб. м газа, включая ресурсы Черного моря.

В то же время, согласно источнику в австрийской газовой отрасли, еще слишком рано определить, насколько серьезно Transgaz намерен реализовать проект нового интерконнектора или он предлагается как инструмент ведения переговоров в проекте BRUA, вероятность срыва которого возросла после недавних шагов Венгрии по блокированию его доступа к Австрии и перенаправлению маршрута в сторону Словакии.

Напомним: 11 крупных компаний заинтересовались транспортировкой газа из Румынии в Украину.