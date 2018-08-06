Правительство внесет на рассмотрение СНБОУ перечень юридических лиц, к которым должны быть применены санкции за незаконное строительство Керченского моста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает LIGA.net.

Министерство указывает, что строительство моста через Керченский пролив в оккупированном Россией Крыму является незаконным. Генеральным подрядчиком по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив стала компания Стройгазмонтаж.

24 марта 2016 года был обнародован перечень компаний-субподрядчиков строительства транспортного перехода через Керченский пролив. В связи с этим министерство инициировало вопрос применения санкций к 19 юридических лицам, причастным к строительству. В санационный список попали такие компании, как уже упомянутый Стройгазмонтаж, его «дочка» СГМ-Мост, главный проектировщик проекта, институт Гипростроймост, субподрядчики Мостотрест, Портгидрострой и др.

Большинство из этих юрлиц так или иначе вовлечены в крупные проекты, направленные на незаконное включение инфраструктуры временно оккупированного Крыма в состав РФ, отмечает министерство.

Напомним: Правительство страны агрессора уже перечислило на строительство Керченского моста более 200 млрд рублей.