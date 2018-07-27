Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
|19:37 29.08.2018
|0 комментариев
|Армения
Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.
Об этом заявил адвокат Хачатурова Мигран Погосян, сообщает PanARMENIAN.Net.
«Апелляционный суд Армении отклонил нашу жалобу на решение суда первой инстанции. Мы обжаловали решение суда о признании допустимым ареста в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова», – заявил адвокат, передает Panorama.am.
Мигран Погосян отметил также, что о своих дальнейших действиях сможет сообщить только после получения решения суда.
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову.
27 июля Ереванский суд отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс.
Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет.
На следующий день Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации.
Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.
Ещё на эту тему:
Премьер-министр Армении прокомментировал адресованное судьям заявление: «возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом»
Первые 100 дней работы премьер-министра Армении были эмоциональными и демонстративными
Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Кочарян заявил о возвращении в политику
Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ
Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста
В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову
Пашинян и Макрон обсудили в Брюсселе карабахское урегулирование
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
Глава МИД Армении принимает участие во встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства
В Армении начались беспрецедентные коррупционные разоблачения