Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

Об этом заявил адвокат Хачатурова Мигран Погосян, сообщает PanARMENIAN.Net.

«Апелляционный суд Армении отклонил нашу жалобу на решение суда первой инстанции. Мы обжаловали решение суда о признании допустимым ареста в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова», – заявил адвокат, передает Panorama.am.

Мигран Погосян отметил также, что о своих дальнейших действиях сможет сообщить только после получения решения суда.

В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову.

27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс.

Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет.

На следующий день Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.