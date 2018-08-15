Стало известно, что в очередной раз срываются сроки проектно-изыскательских работ для сооружения транспортного перехода, запланированного в Севастопольской бухте.

К сентябрю необходимая документация готова не будет.

Об этом сообщило оккупационное "правительство" города, передают Новости Крыма.

Новый срок – конец года. Тогда же обещают сообщить, какой вариант выбран (тоннель или мост).

Как известно, сначала проектно-сметная документация должна была быть готова к марту, затем к сентябрю 2018-го года.

За время неопределенности существенно выросла стоимость проекта – от 5-ти до 15-ти млрд руб.

Кроме того, поменялся подрядчик. Компания «УСК-МОСТ» отказалась от работ, опасаясь возможных санкций. Правительству пришлось проводить новый тендер. Контракт был заключен с АО «Группа компаний «ЕКС». Рассматривается 5 вариантов строительства тоннеля и 2 – моста.

Тем временем, в Севастополе заговорили о возможном отказе от идеи строительства транспортного перехода через бухту.

В частности, об этом заявил председатель общественной организации «Дорожный контроль» Максим Мишин.

По его словам, если все проекты окажутся неудачными, стоит укрепить пассажирский флот и обновленными катерами продолжать возить жителей Севастополя из одной его части в другую.

Напомним: Строительство моста через Севастопольскую бухту может привести к изъятиям и сносам.