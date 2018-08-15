В оккупированном Севастополе заговорили о возможном отказе от идеи строительства транспортного перехода через бухту
|19:12 29.08.2018
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|Крым
Стало известно, что в очередной раз срываются сроки проектно-изыскательских работ для сооружения транспортного перехода, запланированного в Севастопольской бухте.
К сентябрю необходимая документация готова не будет.
Об этом сообщило оккупационное "правительство" города, передают Новости Крыма.
Новый срок – конец года. Тогда же обещают сообщить, какой вариант выбран (тоннель или мост).
Как известно, сначала проектно-сметная документация должна была быть готова к марту, затем к сентябрю 2018-го года.
За время неопределенности существенно выросла стоимость проекта – от 5-ти до 15-ти млрд руб.
Кроме того, поменялся подрядчик. Компания «УСК-МОСТ» отказалась от работ, опасаясь возможных санкций. Правительству пришлось проводить новый тендер. Контракт был заключен с АО «Группа компаний «ЕКС». Рассматривается 5 вариантов строительства тоннеля и 2 – моста.
Тем временем, в Севастополе заговорили о возможном отказе от идеи строительства транспортного перехода через бухту.
В частности, об этом заявил председатель общественной организации «Дорожный контроль» Максим Мишин.
По его словам, если все проекты окажутся неудачными, стоит укрепить пассажирский флот и обновленными катерами продолжать возить жителей Севастополя из одной его части в другую.
Напомним: Строительство моста через Севастопольскую бухту может привести к изъятиям и сносам.
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