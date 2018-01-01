Ученые Крымской астрофизической обсерватории Российской академии наук пришли к выводу, что ледниковый период на территории Земли начнется с Крыма.

И произойти это может не в таком уже далеком будущем, пишут Новости Крыма.

Причинами специалисты называют тот фактор, что последние солнечные циклы имеют аномальный характер.

В частности, ученые отмечают, что в нынешнем солнечном цикле число мощных вспышек на Солнце в 3 раза меньше, чем в 2018-ом году.

Известно, что аналогичная ситуация происходила в 1645-1715 гг.

В этот период вспышек на Солнце практически не было. Вследствие этого на нашей планете наступил малый ледниковый период, когда зимы были очень суровыми, а летнее время года – необычно холодным.

Ученые предполагают, что ледниковый период наступит не ранее 2050 года, а возможно и позже.

Так что время, чтобы подготовиться и встретить похолодание во всеоружии, у жителей Крымского полуострова еще есть.

Напомним: Искусственно вызванные осадки заменят Северо-Крымский канал - заверяют ученые в оккупированном Крыму.