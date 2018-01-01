Ледниковый период на территории Земли начнется с Крыма - утверждают ученые Крымской астрофизической обсерватории
|18:47 29.08.2018
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|Крым
Ученые Крымской астрофизической обсерватории Российской академии наук пришли к выводу, что ледниковый период на территории Земли начнется с Крыма.
И произойти это может не в таком уже далеком будущем, пишут Новости Крыма.
Причинами специалисты называют тот фактор, что последние солнечные циклы имеют аномальный характер.
В частности, ученые отмечают, что в нынешнем солнечном цикле число мощных вспышек на Солнце в 3 раза меньше, чем в 2018-ом году.
Известно, что аналогичная ситуация происходила в 1645-1715 гг.
В этот период вспышек на Солнце практически не было. Вследствие этого на нашей планете наступил малый ледниковый период, когда зимы были очень суровыми, а летнее время года – необычно холодным.
Ученые предполагают, что ледниковый период наступит не ранее 2050 года, а возможно и позже.
Так что время, чтобы подготовиться и встретить похолодание во всеоружии, у жителей Крымского полуострова еще есть.
Напомним: Искусственно вызванные осадки заменят Северо-Крымский канал - заверяют ученые в оккупированном Крыму.
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