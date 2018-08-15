Ущерб, причиненный засухой крымскому сельскому хозяйству оккупанты оценили в 237,5 млн рублей
|18:22 29.08.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму подсчитали убытки, которые потерпели аграрные предприятия в результате засушливого лета.
По данным, озвученным профильным "министерством", засуха наблюдалась в 6 районах области, передают Новости Крыма.
Это Красногвардейский, Нижнегорский, Советский, Первомайский, Джанкойский и Ленинский районы. В них был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В целом пострадали 73 сельхозпредприятия.
Уже известно, что полностью погибли сельскохозяйственные культуры на площади 23,523 тыс. га. Общая сумма ущерба составила 237,5 млн руб.
Также оккупанты сообщили, что принято решение о выплате хозяйствам, потерпевшим убытки, финансовой компенсации.
Все технические вопросы будут решены в ближайшее время, и уже до конца текущего года на аграрные предприятия поступят денежные средства, заверяют оккупанты.
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