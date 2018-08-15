Очевидно, партия тяжелых реактивных систем залпового огня «Полонез», полученная Азербайджаном, - лишь часть сделки.

Об этом говорится в материале Belarus Security Blog, передает SalamNews.

«И в обозримой перспективе можно ожидать новых поставок ракетного вооружения из Беларуси азербайджанской армии», - указывается в статье под заголовком: «Поставки ракетного вооружения в Азербайджан продолжатся».

В материале напоминается, что с 21 августа этого года проходил визит в Беларусь первого заместителя министра обороны АР - начальника Генштаба Наджмеддина Садыкова, в рамках которого прошли переговоры с министром обороны Беларуси Андреем Равковым и начальником Генштаба белорусской армии генерал-майором Олегом Белоконевым.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях.

Напомним: Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA.