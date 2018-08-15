В обозримой перспективе можно ожидать новых поставок ракетного вооружения из Беларуси в Азербайджан
|17:57 29.08.2018
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|Азербайджан
Очевидно, партия тяжелых реактивных систем залпового огня «Полонез», полученная Азербайджаном, - лишь часть сделки.
Об этом говорится в материале Belarus Security Blog, передает SalamNews.
«И в обозримой перспективе можно ожидать новых поставок ракетного вооружения из Беларуси азербайджанской армии», - указывается в статье под заголовком: «Поставки ракетного вооружения в Азербайджан продолжатся».
В материале напоминается, что с 21 августа этого года проходил визит в Беларусь первого заместителя министра обороны АР - начальника Генштаба Наджмеддина Садыкова, в рамках которого прошли переговоры с министром обороны Беларуси Андреем Равковым и начальником Генштаба белорусской армии генерал-майором Олегом Белоконевым.
Стороны обсудили вопросы региональной безопасности и развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях.
Напомним: Азербайджан показал белорусские «Полонезы» и израильские ОТРК LORA.
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