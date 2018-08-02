Главный редактор крымскотатарской газеты «Янъы дюнья» в оккупированном Крыму Зера Бекирова была вынуждена покинуть должность по требованию «властей», причиной стали доносы и цензура.

Часть коллектива также приняла решение уволиться из газеты вслед за Бекировой, сообщает ATR.

На своей странице в Facebook Зера Бекирова написала, что находясь на должности главного редактора, «собрала целую коллекцию» строгих выговоров.

По ее словам, неодобрение вызвали ее сотрудничество с «вражескими СМИ», участие в «запрещенных мероприятиях», поездки в Турцию на научные конференции и другое.

«Конечно, в самих выговорах этой формулировки нет, там соблюдены все нормы. Постоянные упреки в отсутствии позиции. Ну, не заслужила я доверия властей. Но я не жалею. У меня, на мой взгляд, была позиция очень четкая — трудиться во имя нашего народа, родного языка, культуры. Спасибо всем!» — написала Зера Бекирова.

Бекирова проработала в газете «Янъы дюнья» более 30 лет и последние 6 лет занимала должность главного редактора.

Напомним, ранее в Крыму «власти» уволили директора Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра Биляла Билялова.