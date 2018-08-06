В предгорном Крыму пересохли две реки, питающие Салгир. От Ангары и Егерлык-Су остались только сухие русла, напоминающие о том, что вода здесь когда-то была.

Ранее сообщалось, что под Белогорском пересохла река Биюк-Карасу, питающая Тайганское водохранилище. Экологи называют засуху аномальной, пишут Примечания.

Засушливое лето и малоснежная прошлая зима привели в Крыму к высыханию рек, которого не помнят годами. Первый тревожный звонок прозвенел еще в начале августа в Белогорском районе.

Несмотря на обильные осадки, которые выпали в конце июля, русло реки Биюк-Карасу, берущей начало от крупного источника Карасу-Баши. Жители Белогорска опасаются, что, если в ближайшее время не пройдут сильные дожди высохнет Тайганское водохранилище.

Несколько недель назад в руслах Ангары и Егерлык-Су, протекающих в Добровской долине Симферопольского района, еще была живительная влага, в вымытых колдобинах плавали мелкие рыбешки - но сейчас реки постигла участь Биюк-Карасу.

В Малиновом ручье, впадающем в Егерлык-Су, осталось немного влаги, однако водозаборы, построенные здесь еще во времена Советского Союза, заброшены и практически пусты.

Ранее в русле Малинового ручья, расположенного в горах, наполняли резервные баки, воду хлорировали здесь же, но так как нынешние хозяйственники не способны перенимать дедовские способы и запасаться водой, теперь ручей с ягодным названием способен подпитывать лишь жителей одного из многочисленных дачных массивов Перевального, да и то насколько с этим справляется пересыхающий источник неизвестно.

Стать безводной рискует еще одна горная река – Курлюк-Су, питающая другую часть села Перевальное, в том числе и воинскую часть: воду местные жители уже получают по часам и жалуются на скудный напор.

Экологи ситуацию называют тревожной. Происходящее в горах касается всего Крыма: ведь именно здесь берут начало реки, текущие затем по степной части полуострова. Другой влаги в Крыму просто нет.

Напомним: Искусственно вызванные осадки заменят Северо-Крымский канал - заверяют ученые в оккупированном Крыму.

Малиновый ручей и водовод, который снабжает водой дачный массив в Перевальном

Русло Егерлык-Су

Русло Ангары

Малиновый ручей