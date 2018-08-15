Немецкий партнер "Северного потока-2" может выйти из проекта в случае санкций США
|16:42 29.08.2018
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|Россия
Немецкий энергетический концерн Uniper может выйти из проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в случае введения санкций Вашингтоном.
Об этом заявил финансовый директор компании Кристофер Делбрюк, сообщает PRIME, передает Европейская правда.
"Uniper не может рисковать, поскольку санкции США означали бы исключение компании из платежных операций и невозможность использования американских долларов в торговых операциях, что является неприемлемым. Тем не менее, компания надеется, что все будут оставаться разумными в нынешней ситуации", - сказал Делбрюк.
Ранее: В Сенат США внесен законопроект о санкциях против инвесторов "Северного потока – 2"
Как известно, с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море до Германии.
Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
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