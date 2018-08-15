В российском СИЗО на грани инсульта оказался фигурант сфабрикованного "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров.

Об этом сообщает в Facebook группа "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова.

По его информации, Джеппаров жалуется на ухудшение здоровья, передает Украинская правда.

"Уже на протяжении 7 месяцев у Арсена сильные головные боли и немеет правая часть головы и рука, также высокое артериальное давление. Медики СИЗО не оказывают необходимой медицинской помощи", - рассказывает группа.

Сам Арсен говорит, что после длительных просьб оказать помощь ему просто дают таблетку от головы.

"Если не оказать должной медицинской помощи, это может привести к инсульту. Незаконно обвиняемый не однократно жаловался на ухудшение самочувствия, но реакции не последовало", - говорится в сообщении.

Напомним: Дело “ялтинской шестерки”: прокуроры закончили предъявлять сфабрикованные "доказательства".