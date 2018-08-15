В России почти довели до инсульта политзаключенного из оккупированного Крыма
|16:17 29.08.2018
|0 комментариев
|Крым
В российском СИЗО на грани инсульта оказался фигурант сфабрикованного "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров.
Об этом сообщает в Facebook группа "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова.
По его информации, Джеппаров жалуется на ухудшение здоровья, передает Украинская правда.
"Уже на протяжении 7 месяцев у Арсена сильные головные боли и немеет правая часть головы и рука, также высокое артериальное давление. Медики СИЗО не оказывают необходимой медицинской помощи", - рассказывает группа.
Сам Арсен говорит, что после длительных просьб оказать помощь ему просто дают таблетку от головы.
"Если не оказать должной медицинской помощи, это может привести к инсульту. Незаконно обвиняемый не однократно жаловался на ухудшение самочувствия, но реакции не последовало", - говорится в сообщении.
Напомним: Дело “ялтинской шестерки”: прокуроры закончили предъявлять сфабрикованные "доказательства".
Ещё на эту тему:
В Польше предлагают выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира
Архиепископу Клименту отказали в помиловании Олега Сенцова
“Прокуратура” оккупированного Крыма утверждает, что здоровье Балуха удовлетворительное / Документ
"Свободу Балуху. Заключенный за флаг Украины" - Призыв освободить узника Кремля появился на главных дорогах Киева / Фото
США обеспокоены возможностью смерти еще одного невиновного в России, которая неизбежно приведет к ответственности виновных
У Олега Сенцова на тюремной куртке имеется нашивка, которая означает, что он «склонен к побегу»
Голодовка Сенцова политическая акция, против политики умалчиваний, компромиссов и унижений европейской демократии
Великобритания призвала РФ освободить Балуха и Сенцова и до 70 других украинских политзаключенных
Комиссар Совета Европы по правам человека призвала Климкина и Лаврова принять срочные меры в отношении заключенных
100 дней голодовки: 21 августа объявлен днем начала"цепной" голодовки в поддержку Олега Сенцова
Российский суд приговорил украинца за участие в «Правом секторе»