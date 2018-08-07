Экологические проблемы, возникающие в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного Крыма, испытывают не только жители Армянска, но и жители сопредельных с полуостровом населенных пунктов Херсонской области в Присивашье.

Заниматься этой проблемой должны правоохранительные органы Украины, заявил в комментарии корреспонденту Укринформа Постоянный представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин.

"Загрязнение воздуха и земель вследствие незаконной деятельности предприятий на оккупированной территории в Крыму происходит и на материковой Украине в приграничных с оккупированным полуостровом районах Херсонской области. Жители сел Чаплинского района, проживая в пределах видимости этих заводов, вынуждены ежедневно вдыхать выхлопы, идущие из Крыма", - рассказал Бабин.

По его словам, в некоторых селах ситуация критическая.

"У нас есть соответствующие жалобы, вчера я по этому поводу разговаривал с председателем районной государственной администрации. В некоторых селах ситуация уже критическая. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы наконец начался соответствующий экологический мониторинг, чтобы на подконтрольной территории мы имели четкую оценку размеров экологического бедствия в результате незаконной деятельности предприятий северного Крыма", - сказал Бабин.

Он подчеркнул, что результаты мониторинга могут послужить основанием для привлечения к ответственности правоохранительными органами всех, кто причастен к работе крымских предприятий, в частности бенифициаров этих предприятий на подконтрольной территории".

"Надеюсь в очередной раз, что региональные правоохранительные органы, которые должны заниматься вопросами Крыма, передислоцируются из Киева в Херсон и начнут эффективно работать над этими практическими крымскими делами, чтобы это привело к конкретным процессуальным результатам", - сказал представитель главы государства в АРК.

Как отметил Бабин, в 2017-2018 гг. Представительством был проведен ряд совещаний с участием местной власти и правоохранительных органов, где сообщали, что якобы продолжаются уголовные производства, но "к сожалению, кроме обмена документами между Киевом и Чаплинкой, на местах никаких практических мер расследования люди не видели и его результатов пока тоже наблюдать нельзя".

Однако, заявил он, результат, который зависит от компетенции правоохранительных органов, необходимо получить в ближайшее время, поскольку "глядя на жителей сел Херсонщины, где онкология уже зашкаливает из-за этих выбросов химической промышленности северного Крыма, испытываешь противоречивые чувства от действий отдельных чиновников в погонах, которые только тем и занимаются, что перекладывают в Киеве бумажки из папки в папку.

По словам Представителя Президента Украины в АРК, выбросы, которые являются причиной экологического бедствия на севере Крыма и в Херсонской области, продуцирует завод "Титан" в Армянске, а также содовый и бромный заводы в Красноперекопске.

Он добавил, что "Титан" производит линию красок, косметики, но известно, что титан используется и на корпусах подводных лодок и ракет, а продукция содового завода используется в стекольной промышленности, относительно продукции бромного завода, то в советские времена ее, по отдельным источникам, использовали и для производства химического оружия.

"С учетом всех известных скандальных российских дел по использованию химического оружия в Британии, я не исключаю того, что россияне могли вернуться к производству компонентов химического оружия в Крыму на соответствующих предприятиях", - рассказал Бабин.

Даже несмотря на эти предположения, подчеркнул он, поставки сырья на эти заводы и вывоз готовой продукции происходят незаконно по определению.

"В любом случае, что бы они не делали, во-первых, сырье на эти заводы завозится незаконно, с нарушением законодательства Украины, продукция вывозится незаконно с нарушением законодательства Украины, выхлопы в окружающую среду тоже незаконные и использование сырья, в частности воды и рапы из подконтрольной территории, тоже незаконно, это все грубые нарушения законодательства Украины. Мы ждем реакции и конкретных действий правоохранительных органов", - резюмировал Постоянный представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин.

Напомним: Воздух в Армянске признали безопасно грязным, а облако над Красноперекопском странным.