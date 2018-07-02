Обыск у активистки Украинского культурного центра в оккупированном Крыму Ольги Павленко проводился по подозрению ее в участии в "Правом секторе".

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, передает УНН.

"Обыск проводился по подозрению Ольги Павленко в участии запрещённой организации на территории РФ «Правый Сектор»", - говорится в сообщении.

На данный момент обыск завершился, его проводили шесть-семь сотрудников ФСБ. Во время обыска у О.Павленко изъяли всю оргтехнику.

Проводятся доследственный мероприятия в отношении активистки.

Напомним: В оккупированном Симферополе в доме активистки УКЦ Ольги Павленко проводится обыск.