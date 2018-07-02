Обыск в оккупированном Крыму: активистку подозревают в связях с "Правым сектором"
|15:27 29.08.2018
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|Крым
Обыск у активистки Украинского культурного центра в оккупированном Крыму Ольги Павленко проводился по подозрению ее в участии в "Правом секторе".
Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, передает УНН.
"Обыск проводился по подозрению Ольги Павленко в участии запрещённой организации на территории РФ «Правый Сектор»", - говорится в сообщении.
На данный момент обыск завершился, его проводили шесть-семь сотрудников ФСБ. Во время обыска у О.Павленко изъяли всю оргтехнику.
Проводятся доследственный мероприятия в отношении активистки.
Напомним: В оккупированном Симферополе в доме активистки УКЦ Ольги Павленко проводится обыск.
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