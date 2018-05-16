Грузия лидирует в регионе с точки зрения внедрения международных авиастандартов
|15:02 29.08.2018
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|Грузия
Согласно официальному заключению аудита Международной организации гражданской авиации (ICAO), Грузия занимает первое место в регионе с точки зрения внедрения международных авиационных стандартов и надзора.
Информацию распространяет Минэкономики Грузии, передает Эхо Кавказа.
Сегодня, 29 августа, в целях ознакомления с окончательным отчетом аудита ICAO и будущими планами Агентства гражданской авиации состоится прием, на котором с речью выступят руководители Министерства экономики и устойчивого развития и агентства, информирует Общественный вещатель.
Состоится презентация о последних результатах аудита, проведенного в Грузии 13-20 марта 2018 года Международной организацией гражданской авиации (ICAO), а также текущих и запланированных работах с точки зрения дальнейшего улучшения безопасности полетов.
По данным Минэкономики, на мероприятие приглашены действующие в Грузии грузинские и иностранные авиакомпании, операторы аэропортов и другие авиапредприятия, а также первые лица разных министерств и государственных ведомств.
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