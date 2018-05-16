Согласно официальному заключению аудита Международной организации гражданской авиации (ICAO), Грузия занимает первое место в регионе с точки зрения внедрения международных авиационных стандартов и надзора.

Информацию распространяет Минэкономики Грузии, передает Эхо Кавказа.

Сегодня, 29 августа, в целях ознакомления с окончательным отчетом аудита ICAO и будущими планами Агентства гражданской авиации состоится прием, на котором с речью выступят руководители Министерства экономики и устойчивого развития и агентства, информирует Общественный вещатель.

Состоится презентация о последних результатах аудита, проведенного в Грузии 13-20 марта 2018 года Международной организацией гражданской авиации (ICAO), а также текущих и запланированных работах с точки зрения дальнейшего улучшения безопасности полетов.

По данным Минэкономики, на мероприятие приглашены действующие в Грузии грузинские и иностранные авиакомпании, операторы аэропортов и другие авиапредприятия, а также первые лица разных министерств и государственных ведомств.