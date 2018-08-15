Содержание загрязняющих веществ в воздухе на севере оккупированного Крыма не превышает безопасных показателей.

Об этом сообщила во вторник, 28 августа, пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по оккупированному Крыму, передают Аргументы Недели - Крым.

В ведомстве сообщили, что забор атмосферного воздуха проведен в контрольных точках на территории села Перекоп, Красноперекопского района, города Армянск, вблизи кислотонакопителя Армянского филиала ПАО «Титановые инвестиции» и города Красноперекопск.

По состоянию на 28.08.2018 года результаты исследований на содержание в атмосферном воздухе: ангидрид сернистый, азота диоксид, углерода оксид, кислота серная, хлор, водорода хлорид, водорода фторид, аммиак, сероводород – концентрации не превышают установленных.

В свою очередь местные жители опубликовали видео со странным облаком над Красноперекопском. Они считают, что это облако брома.

Напомним, оккупированный Армянск за ночь покрылся странной липкой ржавчиной.

Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.