В Государственной службе безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении проинформировали о временном запрете ввоза свинины и живой птицы из некоторых российских регионов.

Как сообщается на сайте ведомства, такие ограничения начали действовать с 28 августа и связаны с мерами по предотвращению проникновения на территорию страны «птичьего» гриппа и африканской чумы свиней, передает Эхо Кавказа.

Уточняется, что введенный запрет коснется как живых свиней, так и рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, мяса дикой свиньи, охотничьих трофеев, щетины, всех видов пищевых добавок и кормов для свиней.

Кроме живой птицы, на территорию Армении нельзя ввозить российские корма, птицепродукты, яйца, пух, перья, мясокостную муку, картонные и полимерные вкладыши и коробки.