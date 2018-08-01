Армения ввела временный запрет на импорт мяса из России
|14:12 29.08.2018
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|Армения
В Государственной службе безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Армении проинформировали о временном запрете ввоза свинины и живой птицы из некоторых российских регионов.
Как сообщается на сайте ведомства, такие ограничения начали действовать с 28 августа и связаны с мерами по предотвращению проникновения на территорию страны «птичьего» гриппа и африканской чумы свиней, передает Эхо Кавказа.
Уточняется, что введенный запрет коснется как живых свиней, так и рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, мяса дикой свиньи, охотничьих трофеев, щетины, всех видов пищевых добавок и кормов для свиней.
Кроме живой птицы, на территорию Армении нельзя ввозить российские корма, птицепродукты, яйца, пух, перья, мясокостную муку, картонные и полимерные вкладыши и коробки.
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