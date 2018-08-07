Оккупанты решили оставить аэропорт Бельбек «преимущественно военным»
|13:47 29.08.2018
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|Крым
Аэропорт Бельбек в аннексированном Севастополе после реконструкции взлетно-посадочной полосы сохранит преимущественно военное значение.
Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта по оккупированному Крыму Сергей Иванов, передают Новости Крыма.
«Конечно, военным будет приоритет. Но гражданские самолеты в свободное от боевой подготовки время смогут, если это экономически выгодно, приземлиться в Севастополе», – сказал Иванов.
Он отметил, что на аэродроме уже развернуты работы по реконструкции и удлинению взлетно-посадочной полосы.
Напомним: Кремль расширяет возможности Военно-космических сил в оккупированном Крыму.
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