Аэропорт Бельбек в аннексированном Севастополе после реконструкции взлетно-посадочной полосы сохранит преимущественно военное значение.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта по оккупированному Крыму Сергей Иванов, передают Новости Крыма.

«Конечно, военным будет приоритет. Но гражданские самолеты в свободное от боевой подготовки время смогут, если это экономически выгодно, приземлиться в Севастополе», – сказал Иванов.

Он отметил, что на аэродроме уже развернуты работы по реконструкции и удлинению взлетно-посадочной полосы.

Напомним: Кремль расширяет возможности Военно-космических сил в оккупированном Крыму.