На полигонах оккупированного Крыма тральщик уничтожил учебные мины, а морпехи отразили "нападение" на колонну бронетехники
|13:22 29.08.2018
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|Крым
Морской тральщик Черноморского флота РФ «Ковровец» в рамках учений осуществил выборку и уничтожение мин, установленных подводной лодкой.
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.
По данным пресс-службы, выборка и уничтожение мин осуществлялись в соответствии с планом боевой подготовки.
В ЧФ РФ отметили, что учения по установке и последующей выборке мин являются обязательным элементом цикла боевой подготовки экипажей подводных лодок и морских тральщиков.
В ходе учения отрабатывались основные минные и противоминные мероприятия.
В тоже время подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ в рамках учений отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на колонну бронетехники.
П о данным пресс-службы, благодаря взаимодействию подразделения морской пехоты с расчетами БЛА удалось обнаружить засаду до нападения и подготовиться к нейтрализации противника.
В учении было задействовано более 20 единиц бронетехники, в том числе бронетранспортёры БТР-82А и более 200 военнослужащих.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе и др.
Напомним: Оперативно-тактическая авиация Южного военного округа РФ провела учения в аннексированном Крыму.
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