В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере.

Об этом заявил представитель Альянса Дилан Уайт, передает Reuters, сообщает Европейская правда.

По его словам, Россия сообщила НАТО о намерениях провести учения в мае, и Альянс планирует наблюдать за маневрами.

Так, Россия пригласила военных атташе из посольств стран НАТО в Москве наблюдать за учениями.

"У всех наций есть право проводить учения своих вооруженных сил, однако крайне важно, чтобы это делалось в прозрачной и предсказуемой манере" - сказал Дилан Уайт.

"Восток" демонстрирует сосредоточенность России на отработке масштабного конфликта. Это вписывается в модель, которую мы наблюдаем в течение определенного времени: все более агрессивная Россия существенно увеличивает свой военный бюджет и военное присутствие", - добавил он.

Как сообщалось: Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018