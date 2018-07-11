В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере
|12:57 29.08.2018
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|Россия
В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере.
Об этом заявил представитель Альянса Дилан Уайт, передает Reuters, сообщает Европейская правда.
По его словам, Россия сообщила НАТО о намерениях провести учения в мае, и Альянс планирует наблюдать за маневрами.
Так, Россия пригласила военных атташе из посольств стран НАТО в Москве наблюдать за учениями.
"У всех наций есть право проводить учения своих вооруженных сил, однако крайне важно, чтобы это делалось в прозрачной и предсказуемой манере" - сказал Дилан Уайт.
"Восток" демонстрирует сосредоточенность России на отработке масштабного конфликта. Это вписывается в модель, которую мы наблюдаем в течение определенного времени: все более агрессивная Россия существенно увеличивает свой военный бюджет и военное присутствие", - добавил он.
Как сообщалось: Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018
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