В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере

12:57 29.08.2018 0 комментариев Россия

В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере.

Об этом заявил представитель Альянса Дилан Уайт, передает Reuters, сообщает Европейская правда.

По его словам, Россия сообщила НАТО о намерениях провести учения в мае, и Альянс планирует наблюдать за маневрами.

Так, Россия пригласила военных атташе из посольств стран НАТО в Москве наблюдать за учениями.

"У всех наций есть право проводить учения своих вооруженных сил, однако крайне важно, чтобы это делалось в прозрачной и предсказуемой манере" - сказал Дилан Уайт.

"Восток" демонстрирует сосредоточенность России на отработке масштабного конфликта. Это вписывается в модель, которую мы наблюдаем в течение определенного времени: все более агрессивная Россия существенно увеличивает свой военный бюджет и военное присутствие", - добавил он.

Как сообщалось:  Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018



Ещё на эту тему:

16:03 11.07.2018
Столтенберг объяснил, почему НАТО не прекратит диалог с РФ
10:45 16.05.2018
НАТО дает надлежащий ответ России в Черном море
15:37 29.12.2017
Генсек НАТО Столтенберг анонсировал активизацию диалога с Россией в 2018 году
17:49 26.10.2017
После совета "Россия-НАТО" Столтенберг заявил, что улучшение ситуации в Украине - приоритет для альянса
09:00 05.10.2017
Россия атакует смартфоны солдат НАТО
12:42 14.09.2017
Россия и НАТО наладили диалог по ряду вопросов - генсек
16:55 07.09.2017
НАТО и РФ обсудят в Баку международную безопасность
12:40 10.07.2017
СМИ: Россия планирует упразднить должность постоянного представителя при НАТО
15:32 08.07.2017
На заседании Совета Россия - НАТО 13 июля обсудят ситуацию в Украине
13:05 27.06.2017
В НАТО заявили о нарастающем военном присутствии России
14:02 22.06.2017
Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за роста военной активности НАТО
15:30 26.04.2017
Генштаб РФ: «Томагавки» в Польше сделают беззащитной всю центральную часть РФ
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:57 29.08.2018
В обозримой перспективе можно ожидать новых поставок ракетного вооружения из Беларуси в Азербайджан
21:10 28.08.2018
Меркель: Азербайджан увеличит поставки газа в ЕС
14:46 23.08.2018
Известна повестка визита Меркель в страны Закавказья
15:39 22.08.2018
Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку
Все новости страны
Армения Армения
19:37 29.08.2018
Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
14:12 29.08.2018
Армения ввела временный запрет на импорт мяса из России
15:40 23.08.2018
Российские вертолетчики уничтожают условного противника в горах Армении
18:42 22.08.2018
Премьер-министр Армении прокомментировал адресованное судьям заявление: «возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом»
Все новости страны
Болгария Болгария
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
08:52 30.08.2018
В учениях Agile Spirit 2018 в Грузии примут участие военнослужащие 10 стран
15:02 29.08.2018
Грузия лидирует в регионе с точки зрения внедрения международных авиастандартов
12:07 29.08.2018
В Греции паром с тысячей людей на борту после возникшего пожара благополучно вернулся в порт / Фото
14:15 27.08.2018
Меркель привезла в Грузию 200 миллионов евро
Все новости страны
Молдова Молдова
08:25 28.08.2018
Полиция разогнала оппозицию в Кишиневе: что происходит в Молдове?
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
Все новости страны
Россия Россия
09:44 30.08.2018
Корабли Каспийской флотилии отработали новую тактику против крылатых ракет
16:42 29.08.2018
Немецкий партнер "Северного потока-2" может выйти из проекта в случае санкций США
12:57 29.08.2018
В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере
10:02 29.08.2018
Швеция ограничила поставку агрегатов Volvo-Penta для российской оборонки
Все новости страны
Румыния Румыния
10:37 30.08.2018
В Румынии произошли четыре землетрясения за сутки
20:27 29.08.2018
Румыния рассматривает возможность строительства газового интерконнектора с Украиной
22:00 28.08.2018
США потратят $40 млн на улучшение авиабазы в Румынии
11:45 28.08.2018
Германия обеспокоена насилием во время антикоррупционных протестов в Румынии
Все новости страны
Турция Турция
20:20 28.08.2018
Германия изучает варианты помощи Турции, столкнувшейся с экономическими трудностями
17:55 23.08.2018
Анкара требует от Афин выдачи беглых путчистов
17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
12:55 21.08.2018
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
Все новости страны
Украина Украина
11:57 30.08.2018
Газпром подтвердил арест своих активов в Голландии из-за долга перед Нафтогазом
11:30 30.08.2018
Лидера словацкого филиала российского объединения байкеров "Ночные волки" оштрафовали на 33 тысячи евро
11:03 30.08.2018
Шторм-2018: украинские ВМС провели боевые стрельбы по целям в море, воздухе и на берегу
10:10 30.08.2018
В дипломатических кругах разворачивается бой за решение проблем с РФ на Азовском море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс