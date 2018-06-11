Ryanair, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик, 3 сентября запустит новый рейс - из Киева в Берлин (Шенефельд).

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь", передает Интерфакс-Украина.

"3 сентября 2018 года в аэропорту "Борисполь" состоится запуск первого рейса авиакомпании Ryanair "Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд", - отмечается в сообщении.

По данному маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.

С учетом рейса в польский Быдгощ, Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши и по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу и одно – в Великобританию.

Напомним: Ryanair начал большую распродажу билетов со скидками на маршруты из Украины.