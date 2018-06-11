Ryanair в сентябре запускает новый рейс из Киева в Берлин
|12:32 29.08.2018
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|Украина
Ryanair, крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик, 3 сентября запустит новый рейс - из Киева в Берлин (Шенефельд).
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта "Борисполь", передает Интерфакс-Украина.
"3 сентября 2018 года в аэропорту "Борисполь" состоится запуск первого рейса авиакомпании Ryanair "Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд", - отмечается в сообщении.
По данному маршруту авиакомпания будет осуществлять четыре рейса в неделю.
С учетом рейса в польский Быдгощ, Ryanair предлагает полеты из Киева в шесть городов Польши и по одному направлению в Германию, Испанию, Литву, Словакию, Великобританию и Швецию, а также по два направления из Львова в Германию и Польшу и одно – в Великобританию.
Напомним: Ryanair начал большую распродажу билетов со скидками на маршруты из Украины.
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