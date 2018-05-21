Пассажирский паром с 1016 людьми благополучно вернулся в порт Пирей утром в среду, 29 августа, после того, как у него на борту возник пожар.

Как проинформировала греческая береговая охрана, огонь вспыхнул, когда паром был в пути на Крит, сообщает Reuters, передает Европейская правда.

Паром Элефтериос Венизелос, который перевозил 875 пассажиров и 141 члена экипажа, плыл с острова Идра, когда около полуночи он сообщил береговой охране о возгорании в отделении для стоянки автомобилей.

Власти распорядились отправить в этот район воздушные и морские экстренные службы.

"Это была огромная операция, и все пошло по плану", - сказал Никос Лагдианос, представитель береговой охраны.

Очевидцы в Пирее сообщают, что видели пассажиров в спасательных жилетах, которые спускались боковыми лестнице в то время, как с корабля шел дым.

Люди публиковали в социальных сетях фото людей в красных спасательных жилетах на переполненных палубах.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причина пожара пока не известна. Есть версия, что огонь мог вспыхнуть в одном из автомобилей. На судне находились более 200 автомобилей, в том числе грузовики.

Напоним: В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации.