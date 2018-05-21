В Греции паром с тысячей людей на борту после возникшего пожара благополучно вернулся в порт / Фото
|12:07 29.08.2018
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|Грузия
Пассажирский паром с 1016 людьми благополучно вернулся в порт Пирей утром в среду, 29 августа, после того, как у него на борту возник пожар.
Как проинформировала греческая береговая охрана, огонь вспыхнул, когда паром был в пути на Крит, сообщает Reuters, передает Европейская правда.
Паром Элефтериос Венизелос, который перевозил 875 пассажиров и 141 члена экипажа, плыл с острова Идра, когда около полуночи он сообщил береговой охране о возгорании в отделении для стоянки автомобилей.
Власти распорядились отправить в этот район воздушные и морские экстренные службы.
"Это была огромная операция, и все пошло по плану", - сказал Никос Лагдианос, представитель береговой охраны.
Очевидцы в Пирее сообщают, что видели пассажиров в спасательных жилетах, которые спускались боковыми лестнице в то время, как с корабля шел дым.
Люди публиковали в социальных сетях фото людей в красных спасательных жилетах на переполненных палубах.
По предварительной информации, никто не пострадал. Причина пожара пока не известна. Есть версия, что огонь мог вспыхнуть в одном из автомобилей. На судне находились более 200 автомобилей, в том числе грузовики.
Напоним: В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации.
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