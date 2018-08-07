В ближайшее время Украина увеличит не только корабельную группировку в Азовском море, но также силы морской пехоты и артиллерии.

Об этом сообщается на странице Военно-морских сил страны в Facebook, передает Главред.

Отмечается, что меры будут предприняты "для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря".

Напомним: СНБО рассмотрит ситуацию в Азовском море.