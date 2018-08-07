Оперативно-тактическая авиация Южного военного округа РФ провела учения в аннексированном Крыму
|11:17 29.08.2018
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|Крым
Экипажи оперативно-тактической авиации Южного военного округа провели лётно-тактические учения на Кубани и в аннексированном Крыму.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает Крым Информ.
Как рассказали в пресс-службе, в течение недели пилоты объединения ВВС и ПВО ЮВО на фронтовых бомбардировщиках Су-24М, а также истребителях Су-27 и Су-30СМ, выполняли боевые стрельбы и пуски управляемых ракет, отработав ряд элементов воздушного боя.
«Около 50 летчиков-истребителей отработали обнаружение противника, захват цели и её поражение как днем, так и ночью. Запуски воздушных мишеней осуществлялись с высоты более 10 тысяч метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. В качестве воздушных мишеней применялись авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами», – сказано в сообщении.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе и др.
Напомним: Оккупанты активизировали подготовку подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря.
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