Экипажи оперативно-тактической авиации Южного военного округа провели лётно-тактические учения на Кубани и в аннексированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает Крым Информ.

Как рассказали в пресс-службе, в течение недели пилоты объединения ВВС и ПВО ЮВО на фронтовых бомбардировщиках Су-24М, а также истребителях Су-27 и Су-30СМ, выполняли боевые стрельбы и пуски управляемых ракет, отработав ряд элементов воздушного боя.

«Около 50 летчиков-истребителей отработали обнаружение противника, захват цели и её поражение как днем, так и ночью. Запуски воздушных мишеней осуществлялись с высоты более 10 тысяч метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. В качестве воздушных мишеней применялись авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами», – сказано в сообщении.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе и др.

Напомним: Оккупанты активизировали подготовку подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря.