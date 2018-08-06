Оккупанты заявили "о необходимости приватизировать" Феодосийскую нефтебазу

10:52 29.08.2018 0 комментариев Крым

Нефтебаза в аннексированной Феодосии останется убыточной, если ее не приватизировать.

Такое мнение "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов озвучил 28 августа журналистам, передает Крым Информ.

"Данный актив должен быть выставлен на продажу, республика деньги приличные получит в казну и получит налогоплательщика. Потому что сегодня это главное убыточное предприятие, к большому сожалению", – сказал Аксёнов.

По его словам, нефтебаза может быть рентабельной, особенно если она будет работать как транзитная.

"Для обеспечения потребностей республики она избыточна и экономически обоснована никогда не будет", – подчеркнул Аксенов и добавил, что продавать нефтебазу имеет смысл только крупному инвестору.

Феодосийская нефтебаза должна была стать основным объектом по доставке топлива на аннексированный полуостров.

В 2015 году нефтебазу "присоединили" к госпредприятию "Черноморнефтегаз". 

Напомним: Оккупанты "передали" управлению делами президента РФ 44 объекта старейшего государственного заповедника Крыма.



Ещё на эту тему:

14:05 28.08.2018
Оккупанты "передали" управлению делами президента РФ 44 объекта старейшего государственного заповедника Крыма
09:48 23.08.2018
На форуме "Армия-2018" оккупанты представили как исполнителя гособоронзаказа "национализированный" керченский завод «Залив»
16:49 15.08.2018
Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты
15:56 15.08.2018
Оккупанты решили продать гостиницу «Крым» в Ялте
11:35 10.08.2018
Имущество банков Украины "национализированных" в оккупированном Крыму будут продавать пару лет
13:01 07.08.2018
Акционирование «Крымтелекома» оккупанты планируют завершить до конца года
11:22 07.08.2018
Три крымских санатория модернизируют за полтора миллиарда
07:59 06.08.2018
Путин узаконил оккупацию недр на шельфе Черного и Азовского морей
16:56 20.07.2018
«Севморзавод» исключен из действующего плана приватизации
19:51 19.07.2018
«Россети» заберут половину «Крымэнерго»
20:59 09.07.2018
Патрушев торопит с "переводом собственности" судостроительных и судоремонтных предприятий оккупированного Крыма
16:53 04.07.2018
Многострадальную Ялтинскую киностудию забирают федеральные оккупационные власти
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:57 29.08.2018
В обозримой перспективе можно ожидать новых поставок ракетного вооружения из Беларуси в Азербайджан
21:10 28.08.2018
Меркель: Азербайджан увеличит поставки газа в ЕС
14:46 23.08.2018
Известна повестка визита Меркель в страны Закавказья
15:39 22.08.2018
Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку
Все новости страны
Армения Армения
19:37 29.08.2018
Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
14:12 29.08.2018
Армения ввела временный запрет на импорт мяса из России
15:40 23.08.2018
Российские вертолетчики уничтожают условного противника в горах Армении
18:42 22.08.2018
Премьер-министр Армении прокомментировал адресованное судьям заявление: «возьмитесь за ум, не вздумайте шутить с народом»
Все новости страны
Болгария Болгария
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
Все новости страны
Греция Греция
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
Все новости страны
Грузия Грузия
08:52 30.08.2018
В учениях Agile Spirit 2018 в Грузии примут участие военнослужащие 10 стран
15:02 29.08.2018
Грузия лидирует в регионе с точки зрения внедрения международных авиастандартов
12:07 29.08.2018
В Греции паром с тысячей людей на борту после возникшего пожара благополучно вернулся в порт / Фото
14:15 27.08.2018
Меркель привезла в Грузию 200 миллионов евро
Все новости страны
Молдова Молдова
08:25 28.08.2018
Полиция разогнала оппозицию в Кишиневе: что происходит в Молдове?
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
08:52 20.08.2018
В 2014 году действующий президент Молдовы помогал России пробивать "коридор" на Одессу
10:33 17.08.2018
Молдавская диаспора организует 26 августа протесты в европейских городах
Все новости страны
Россия Россия
09:44 30.08.2018
Корабли Каспийской флотилии отработали новую тактику против крылатых ракет
16:42 29.08.2018
Немецкий партнер "Северного потока-2" может выйти из проекта в случае санкций США
12:57 29.08.2018
В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере
10:02 29.08.2018
Швеция ограничила поставку агрегатов Volvo-Penta для российской оборонки
Все новости страны
Румыния Румыния
10:37 30.08.2018
В Румынии произошли четыре землетрясения за сутки
20:27 29.08.2018
Румыния рассматривает возможность строительства газового интерконнектора с Украиной
22:00 28.08.2018
США потратят $40 млн на улучшение авиабазы в Румынии
11:45 28.08.2018
Германия обеспокоена насилием во время антикоррупционных протестов в Румынии
Все новости страны
Турция Турция
20:20 28.08.2018
Германия изучает варианты помощи Турции, столкнувшейся с экономическими трудностями
17:55 23.08.2018
Анкара требует от Афин выдачи беглых путчистов
17:25 21.08.2018
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
12:55 21.08.2018
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
Все новости страны
Украина Украина
11:57 30.08.2018
Газпром подтвердил арест своих активов в Голландии из-за долга перед Нафтогазом
11:30 30.08.2018
Лидера словацкого филиала российского объединения байкеров "Ночные волки" оштрафовали на 33 тысячи евро
11:03 30.08.2018
Шторм-2018: украинские ВМС провели боевые стрельбы по целям в море, воздухе и на берегу
10:10 30.08.2018
В дипломатических кругах разворачивается бой за решение проблем с РФ на Азовском море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс