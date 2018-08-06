Оккупанты заявили "о необходимости приватизировать" Феодосийскую нефтебазу
|10:52 29.08.2018
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|Крым
Нефтебаза в аннексированной Феодосии останется убыточной, если ее не приватизировать.
Такое мнение "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов озвучил 28 августа журналистам, передает Крым Информ.
"Данный актив должен быть выставлен на продажу, республика деньги приличные получит в казну и получит налогоплательщика. Потому что сегодня это главное убыточное предприятие, к большому сожалению", – сказал Аксёнов.
По его словам, нефтебаза может быть рентабельной, особенно если она будет работать как транзитная.
"Для обеспечения потребностей республики она избыточна и экономически обоснована никогда не будет", – подчеркнул Аксенов и добавил, что продавать нефтебазу имеет смысл только крупному инвестору.
Феодосийская нефтебаза должна была стать основным объектом по доставке топлива на аннексированный полуостров.
В 2015 году нефтебазу "присоединили" к госпредприятию "Черноморнефтегаз".
Напомним: Оккупанты "передали" управлению делами президента РФ 44 объекта старейшего государственного заповедника Крыма.
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