Несмотря на большие потери посевов в результате засухи, оккупированный Крым продолжит экспортировать зерно в Сирию, Иран и Ирак.

По словам Аксенова, аннексированный Крым обеспечен зерном в полном объеме, поэтому можно не ограничивать экспорт зерна, передают Аргументы Недели - Крым.

Он подчеркнул, что в оккупированном Крыму создан необходимый продовольственный запас по зерну. В сложившейся ситуации зерна для внутренних потребностей аннексированного полуострова хватит и есть вероятность, что оккупированный Крым сможет экспортировать определенное количество зерна.

По словам Аксенова, так называемый Минсельхоз оккупированного Крыма готовит служебную записку, в которой будут указаны все возможные риски.

В этом году аннексированный Крым не добрал 700 тысяч тонн зерна по отношению к прошлому году.

Как сообщалось ранее, Минсельхоз оккупированного Крыма просит Кремль приостановить вывоз зерна в Сирию, Иран - самим не хватает.

По данным Минсельхоза оккупированного Крыма, с начала экспорта в Сирию, Иран и Ирак уже вывезено около 60 тысяч тонн зерна.

А предприятиям аннексированного полуострова на данный момент необходим гарантированный запас зерна, которое стали использовать уже из резервного фонда.