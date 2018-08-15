Несмотря на большие потери посевов в результате засухи оккупированный Крым продолжит экспорт зерна в Сирию
|10:27 29.08.2018
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|Крым
Несмотря на большие потери посевов в результате засухи, оккупированный Крым продолжит экспортировать зерно в Сирию, Иран и Ирак.
По словам Аксенова, аннексированный Крым обеспечен зерном в полном объеме, поэтому можно не ограничивать экспорт зерна, передают Аргументы Недели - Крым.
Он подчеркнул, что в оккупированном Крыму создан необходимый продовольственный запас по зерну. В сложившейся ситуации зерна для внутренних потребностей аннексированного полуострова хватит и есть вероятность, что оккупированный Крым сможет экспортировать определенное количество зерна.
По словам Аксенова, так называемый Минсельхоз оккупированного Крыма готовит служебную записку, в которой будут указаны все возможные риски.
В этом году аннексированный Крым не добрал 700 тысяч тонн зерна по отношению к прошлому году.
Как сообщалось ранее, Минсельхоз оккупированного Крыма просит Кремль приостановить вывоз зерна в Сирию, Иран - самим не хватает.
По данным Минсельхоза оккупированного Крыма, с начала экспорта в Сирию, Иран и Ирак уже вывезено около 60 тысяч тонн зерна.
А предприятиям аннексированного полуострова на данный момент необходим гарантированный запас зерна, которое стали использовать уже из резервного фонда.
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