Швеция ограничила поставку агрегатов Volvo-Penta для российской оборонки. Замену придется найти двигателям пограничных катеров и дизель-генераторам малых десантных кораблей.

Информацию о введении санкций Mil.Press FlotProm подтвердили два источника в судостроительной отрасли.

Уход Volvo-Penta с российского оборонного рынка скажется на темпах обновления флота, так же как и прекращение поставок со стороны MTU в 2014 году.

У шведских агрегатов есть аналоги от других зарубежных производителей, производство которых частично локализовано в РФ.



Главные двигатели Volvo-Penta ставились на малые пограничные катера проекта 21850 "Чибис". Также шведские силовые установки заложены в экспортный проект малого скоростного патрульного катера проекта 12260 "Ястреб".

Дизель-генераторы Volvo-Penta установлены на малых десантных кораблях ВМФ "Мордовия" и "Евгений Кочешков".



Напомним: Российское профильное министерство признает, что в машиностроении без антикризисных мер не обойтись.