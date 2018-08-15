Швеция ограничила поставку агрегатов Volvo-Penta для российской оборонки
|10:02 29.08.2018
|0 комментариев
|Россия
Швеция ограничила поставку агрегатов Volvo-Penta для российской оборонки. Замену придется найти двигателям пограничных катеров и дизель-генераторам малых десантных кораблей.
Информацию о введении санкций Mil.Press FlotProm подтвердили два источника в судостроительной отрасли.
Уход Volvo-Penta с российского оборонного рынка скажется на темпах обновления флота, так же как и прекращение поставок со стороны MTU в 2014 году.
У шведских агрегатов есть аналоги от других зарубежных производителей, производство которых частично локализовано в РФ.
Главные двигатели Volvo-Penta ставились на малые пограничные катера проекта 21850 "Чибис". Также шведские силовые установки заложены в экспортный проект малого скоростного патрульного катера проекта 12260 "Ястреб".
Дизель-генераторы Volvo-Penta установлены на малых десантных кораблях ВМФ "Мордовия" и "Евгений Кочешков".
Напомним: Российское профильное министерство признает, что в машиностроении без антикризисных мер не обойтись.
Ещё на эту тему:
Российское профильное министерство признает, что в машиностроении без антикризисных мер не обойтись
В Госдуме назвали "разрушением мирового финансового порядка" заморозку российских счетов швейцарским банком
На Кипре заморожены счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга
Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью"
Министерство финансов США внесло две компании и шесть судов из РФ в санкционный список за перевозку нефти в КНДР
Санкции из-за дела Скрипалей могут активировать пункты договоров о "стране под санкциями"
Россия не будет впадать в траур, если не встретит взаимности от США
Трамп может рассмотреть снятие санкций с РФ на определенных условиях