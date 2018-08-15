Недавно оккупационные "власти" Крыма заговорили об идее создания паромного сообщения между аннексированным полуостровом и Турцией.

Однако со стороны турецких "партнеров" такое воодушевление пока не наблюдается.

По словам Аксенова, у турецких властей реальных намерений по открытию паромного сообщения с оккупированным Крымом нет, передают Аргументы Недели - Крым.

«Пока никаких конкретных результатов нет. Мы со своей стороны, конечно, хотели бы, но со стороны турецких властей реальных намерений пока нет», – сказал Аксенов.

Ранее стало известно, что ввиду «потепления» турецко-российских отношений оккупанты надеются наладить паромное сообщение с Турцией.