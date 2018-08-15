В Симферополе в доме активистки УКЦ Ольги Павленко проводится обыск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Заир Смедляев.

Сегодня, 29 августа, рано утром силовики пришли с обыском к Ольге Павленко — активистке Украинского Культурного центра в крыму. На данный момент идет обыск.

Подробности уточняются.

Напомним: Новый иск в ЕСПЧ Украины против России касается незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и РФ.