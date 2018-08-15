В оккупированном Симферополе в доме активистки УКЦ Ольги Павленко проводится обыск
|07:57 29.08.2018
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|Крым
В Симферополе в доме активистки УКЦ Ольги Павленко проводится обыск.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Заир Смедляев.
Сегодня, 29 августа, рано утром силовики пришли с обыском к Ольге Павленко — активистке Украинского Культурного центра в крыму. На данный момент идет обыск.
Подробности уточняются.
Напомним: Новый иск в ЕСПЧ Украины против России касается незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и РФ.
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