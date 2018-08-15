Представитель Путина в оккупированном Крыму требует остановить работу «Крымского титана»

09:12 29.08.2018 0 комментариев Крым

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта в оккупированном Крыму Сергей Иванов потребовал привлечь к ответственности виновных в выбросе неизвестного вещества на заводе «Титан» в Армянске.

Он заявил, что необходимо приостановить работу предприятия до полного устранения аварийной ситуации, а также наложить на виновных  штраф, сообщают Аргументы Недели - Крым.

В то же время «глава» Крыма Сергей Аксенов озвучил предварительные заключения специалистов Роспотребнадзора.

По его словам, инцидент не угрожает здоровью крымчан. Сегодня вечером природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и МЧС сделают выводы о причинах произошедшего, а результаты комиссии будут опуликованы.

Ранее эксперты лабораторий нескольких ведомств взяли пробы воздуха в районе промышленных предприятий на севере Крыма после сообщений о технических выбросах.

Напомним: Оккупированный Армянск за ночь покрылся странной липкой ржавчиной.

По теме: Оккупанты назвали источник новой экологической катастрофы в Армянске.



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