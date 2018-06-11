Возможный разрыв договора о дружбе с Украиной "освободит Россию от морально-политических обязательств"
|08:47 29.08.2018
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|Россия
Россия отреагировала на инициативу президента Петра Порошенко о скорой денонсации российско-украинского договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.
Разрыв договора, заключенного в 1990-х между Украиной и Россией, для последней не будет иметь никакого практического значения, заявил заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает Главред.
"Последствий никаких особых реальных практических не будет. С другой стороны, морально-политических не будет обязательств у России осуществлять те или другие сделки", - сказал Калашников, добавив: для разрыва соглашения одна из сторон должна заявить об этом до конца октября.
Ранее в МИДе пообещали, что Киев примет решение о продлении или непродлении договора о дружбе с Москвой на следующие 10 лет до 30 сентября.
По теме: Украина готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ.
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