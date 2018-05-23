Путин устроил кадровые чистки среди силовиков и назначил нового главу МВД РФ в аннексированном Крыму
|08:22 29.08.2018
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|Крым
Путин принял решение о назначении российского генерала полиции Олега Торубарова главой МВД России в аннексированном Крыму.
"Генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича – министром внутренних дел по республике Крым, освободив его от занимаемой должности", – говорится в указе Путина, опубликованном на портале правовой информации РФ, сообщает Главред.
Отметим, что до нового назначения Торубаров руководил криминальной милицией УВД Магаданской области, возглавлял УВД Магаданской области, УВД по Калужской области, а с 2013 года был начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Генерал родился в 1958 году в городе Котовске Одесской области в семье военнослужащего, а в органах внутренних дел работал с 1976 года.
Кроме того, Путин освободил от занимаемых должностей 15 генералов в четырех силовых ведомствах — СК, МВД, ФСИН и МЧС, а также замминистра МЧС Владлена Аксенова.
Обратим внимание, что больше всего генералов — восемь — Путин освободил от должностей в МВД.
Напомним: Оккупанты активизировали подготовку подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря.
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