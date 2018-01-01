28 серпня 2018 р. Постійний Представник Президента України в АРК Борис Бабін, головний консультант служби міжнародних зв’язків Таїсія Ткаченко під час робочої зустрічі зі спостерігачами Херсонської групи СММ ОБСЄ в Україні Пітером Чілверсом та Іреною Баллестерос обговорили інформаційний резонанс навколо затримання російського танкера «Механік Погодін»

Зокрема в контексті нещодавнього візиту спостерігачів СММ ОБСЄ у Херсонський порт, де наразі знаходиться заблоковане судно, про це повідомила Представництво Президента України в автономній республіці Крим.

Спостерігачів СММ ОБСЄ обурив факт використання російською пропагандою їхнього візиту в порт задля виконання передбачених мандатом Місії повноважень, для чергового розпалювання інформаційної війни з метою поширення неправдивої інформації в медіа щодо статусу судна під прапором РФ, яке перебуває у внутрішніх водах України.

В контексті питання Борис Бабін зазначив, що у даній ситуації танкер «Механік Погодін» знаходиться у внутрішніх водах України, куди судно прибуло добровільно, що це судно не є військовим кораблем чи спеціальним державним судном РФ. Тому будь-які тези про це торгівельне судно у Херсонському морському торгівельному порті, як про якусь «територію РФ» є дешевими маніпуляціями російської пропаганди та спецслужб держави-агресора.

В ході обговорення даної ситуації Борис Бабін висвітлив основні норми міжнародного морського та гуманітарного права, положення національного законодавства, застосовані стосовно блокування цього російського танкера, та звернув увагу на політичне, правове та організаційне підґрунтя таких дій уповноважених органів влади України, які прямо пов’язані з російської агресією та незаконною діяльністю держави-агресора проти територіальної цілісності України.

Також було обговорено терміни й практичні умови блокування судна, права членів екіпажу, які перебувають на судні та ситуацію з вантажем.

Вкотре зазначалось про порушення окупаційною владою РФ норм міжнародного права щодо затримання українського риболовного судна ЯМК-0041, яке займалось у Чорному морі рибним промислом, та про політичну складову в незаконному утриманні російськими каральними структурами п’ятьох членів його екіпажу в якості заручників у тимчасово окупованому Криму.

Згадувалася ситуація перебування членів екіпажу затриманого українського судна «Норд», громадян України, на території посольства РФ.

Підкреслювалося неприховане ставлення владою держави-агресора до цих осіб як до заручників, яких структури РФ утримують з метою реалізації власних політичних вимог, тобто – вчергове вчиняють акт політичного державного тероризму всупереч основоположним засадам міжнародного права.