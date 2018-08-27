США потратят $40 млн на улучшение авиабазы в Румынии
|22:00 28.08.2018
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|Румыния
США с целью улучшить возможности Румынии принимать американские ВВС потратят почти $40 млн на улучшение одной из авиабаз страны.
Об этом сообщает Defence News, передает GuildHall.
В частности, речь идет о 71-й румынской авиабазе Кампия-Турзи.
ВВС США планируют усовершенствовать авиабазу для большего количества самолетов и для обеспечения возможностей хранения дополнительного топлива и оружия.
По словам командующего ВВС США в Европе генерала Тода Уолтерса, совершенствование авиабазы означает улучшение готовности.
Как отмечается, в последние годы американские ВВС временно разместили на этой военной базе истребителя F-15 и A-10.
Улучшение базы будет обеспечено средствами министерства обороны США, которые специально предназначались для сдерживания российской агрессии.
Почти $25 млн из этой суммы будет потрачено на инфраструктуру для реализации различных миссий и полетов.
Ранее сообщалось: Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами.
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