США с целью улучшить возможности Румынии принимать американские ВВС потратят почти $40 млн на улучшение одной из авиабаз страны.

Об этом сообщает Defence News, передает GuildHall.

В частности, речь идет о 71-й румынской авиабазе Кампия-Турзи.

ВВС США планируют усовершенствовать авиабазу для большего количества самолетов и для обеспечения возможностей хранения дополнительного топлива и оружия.

По словам командующего ВВС США в Европе генерала Тода Уолтерса, совершенствование авиабазы означает улучшение готовности.

Как отмечается, в последние годы американские ВВС временно разместили на этой военной базе истребителя F-15 и A-10.

Улучшение базы будет обеспечено средствами министерства обороны США, которые специально предназначались для сдерживания российской агрессии.

Почти $25 млн из этой суммы будет потрачено на инфраструктуру для реализации различных миссий и полетов.

Ранее сообщалось: Министр национальной обороны заявил что в Румынии есть военная база с баллистическими ракетами.