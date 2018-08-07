Подразделение морской пехоты ВМС ВС Украины провело учебно-боевые стрельбы по надводным целям с вертолета Ми-8. К занятиям были привлечены морские пехотинцы одного из отдельных батальонов, выполняющих боевые задачи в определенной операционной зоне.

Об этом сообщает сайт Минобороны Украины, передает Флот - 2017.

Данное мероприятие боевой подготовки направлено на совершенствование навыков личного состава по стандартам НАТО. Особое внимание было уделено быстрой переброске сил и средств, ведь мобильность является одним из главных требований к подразделениям стран-членов и стран-партнеров Североатлантического альянса.

В учении принимали участие инструктора государственного правоохранительного органа специального назначения, что повысило уровень совместимости и боевого обучения указанных подразделений в различных видах боя.

Как мы сообщали ранее, около сотни морских пехотинцев ВМС Украины принимали участие в многонациональных учениях «Noble Partner - 2018» («Достойный партнер – 2018») в Грузии, в ходе которых вместе с военнослужащими стран-партнеров и стран-членов НАТО провели ряд операций для усовершенствования навыков и умений выполнения задач по стандартам НАТО.

Учения «Достойный партнер-2018» проходили в Грузии с 1 по 15 августа на авиабазе Вазиани с привлечением более чем 3 тыс. военнослужащих и техники из 13 стран НАТО и государств-партнеров военного блока.

Вместе с Грузией в учениях приняли участие США, Великобритания, Германия, Франция, Эстония, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.

Так же в августе, подразделения реактивной артиллерии Командования морской пехоты ВМС Украины провели тактические учения с выполнением боевых стрельб из систем залпового огня «Ураган».

Напомним: «Шторм-2018»: в Одесской области начались совместные учения ВМС и Воздушных сил.