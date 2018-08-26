Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает увеличение поставок газа из Азербайджана в ЕС.

Об этом она заявила в Баку в субботу, 25 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает DW, сообщает GuildHall.

«Открытие «Южного газового коридора»- хорошая новость для энергообеспечения ЕС», — подчеркнула Меркель, слова которой приводит агентство новостей Reuters.

По словам Меркель, азербайджанский газ должен помочь диверсифицировать источники поставок энергоносителей в ЕС.

Благодаря газу, который будет поступать «Южным газовым коридором», ЕС сможет уменьшить зависимость от России.

Для обеспечения поставок газа со стороны азербайджанского государственного предприятия CJSC правительство ФРГ готово выделить миллиардные гарантии, сообщает dpa.

Алиев тоже отметил готовность его страны увеличить поставки газа в Европейский Союз и дал понять, что Баку готов к развитию дополнительных мощностей газопровода.

Напомним: Возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа - основной предмет переговоров Меркель в Баку.