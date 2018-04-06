Одесский припортовый завод завершил полугодие с чистой прибылью 246,8 млн грн

20:45 28.08.2018 0 комментариев Украина

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в первом полугодии 2018 года получило чистую прибыль 246,79 млн грн, тогда как первое полугодие 2017 года завершило с чистым убытком 108,18 млн грн.

Согласно информации на сайте ОПЗ, с 2017 года перешедшего на работу по давальческой схеме, его выручка сократилась на 2,3% – до 723,92 млн грн, валовая прибыль – на 7,7%, до 120,68 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время благодаря росту других операционных доходов на 94,3% – до 590,17 млн грн - ОПЗ за январь-июнь-2018 получил операционную прибыль 296,18 млн грн вместо 18,66 млн грн операционного убытка за январь-июнь-2017.

Согласно балансу, текущая кредиторская задолженность по долгосрочным обязательствам за товары, работы и услуги на середину этого года составляла 7,15 млрд грн по сравнению с 7,54 млрд грн на начало года при стоимости основных средств 3,67 млрд грн и общей валюте баланса 5,33 млрд грн.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

Украина дважды в 2016 году выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно. Отсутствие интереса к ОПЗ, в частности, связано с его долгом свыше $250 млн структурам Дмитрия Фирташа.

Фонд госимущества Украины планирует объявить конкурс с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,567% акций ОПЗ до конца года, для чего привлек в качестве советника консорциум во главе с Pericles Global Advisory, в состав которого вошли White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital.

Напомним: Кабмин утвердил приватизацию ОПЗ и ГПЗКУ в 2018 году.



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