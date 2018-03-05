Германия изучает варианты помощи Турции, столкнувшейся с экономическими трудностями

20:20 28.08.2018 0 комментариев Турция

Власти ФРГ рассматривают различные варианты оказания помощи Анкаре, чтобы предотвратить экономический кризис в Турции.

Сообщает во вторник, 28 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя германского правительства, передает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что никаких решений пока не принято, хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила министров изучить представленные предложения.

Однако, отметил он, об оказании прямой финансовой помощи Анкаре речи не идет.

Эта тема должна обсуждаться 20 сентября на встрече министров экономики и финансов ФРГ и Турции.

Как сообщалось ранее, санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума.

Ранее в августе международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings, Moody's понизили рейтинги Турции.

"Ключевым фактором, способствовавшим понижению рейтингов, является продолжающееся ослабление государственных институтов Турции и связанное с этим ухудшение предсказуемости политики властей", - говорилось в пресс-релизе Moody's.



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