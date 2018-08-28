«Силовым машинам» выделят 3 млрд рублей на создание российских газовых турбин на замену Siemens
|19:55 28.08.2018
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|Россия
Проект по созданию российских газотурбинных установок (ГТУ) на петербургских «Силовых машинах» софинансируют из бюджета в следующем году.
Поручение дал президент Владимир Путин, сообщает Фонтанка.Ру.
К Путину на комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности в Кемерово 27 августа обратился председатель Совета директоров компании Алексей Мордашов.
Он предложил разработать и запустить в производство на «Силовых машинах» линейки ГТУ мощностью 65 и 170 МВт, а также начать строительство электростанции, на которой можно было бы получить референции для этих турбин.
«Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения и дал поручение выделить на эти разработки в формате государственного софинансирования 3 млрд рублей в 2019 году», – сообщили 28 августа в «Силовых машинах».
В компании добавили, что проектом будут заниматься в кооперации с предприятиями оборонно-промышленного и гражданского комплекса.
Накануне вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал выделение средств, рассказал про то, что в России завершают разработку «дорожной карты» по импортозамещению производства газовых турбин, которая решает «двуединую задачу» — поддержку подсанкционной компании и обеспечение технологической безопасности России.
12 апреля Мордашов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины», чтобы компания могла локализовать производство газовых турбин в России.
Тогда он оценил проект создания турбин в 15 млрд рублей и предложил государству выделить половину этой суммы из бюджета.
Планировалось создать турбины мощностью 65 и 160 МВт на площадке Ленинградского металлического завода (ЛМЗ).
Напомним: Siemens подала кассацию в Верховный суд РФ по делу о "крымских турбинах".
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