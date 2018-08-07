Экс-президент Польши Лех Валенса согласился выступить с призывом номинировать украинского политзаключенного Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Об этом в Facebook сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает LIGA.net.

По словам Нищука, эту информацию сообщил ему руководитель Польской киноакадемии Дариуш Яблонски.

Он отметил, что лауреат Нобелевской премии мира Валенса откликнулся на соответствующий призыв Польской киноакадемии выступить в защиту Сенцова.

Министр культуры уверен, что это поможет спасти жизнь незаконно удерживаемому в России украинцу.

Напомним: Архиепископу Клименту отказали в помиловании Олега Сенцова.