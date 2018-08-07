Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит ситуацию в Азовском море.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая перед украинскими дипломатами, передает корреспондент LIGA.net.

"Я поручил подготовить заседание СНБО по этому вопросу", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что противоправные и преступные действия РФ в этом регионе не останутся безнаказанными.

Он попросил главу МИД Павла Климкина подготовить к заседанию пакет документов, чтобы действия РФ получили оценку международной общественности.

Напомним: Соглашение по Азовскому морю между Украиной и Россией останется в силе?