Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, как Украина будет отстаивать Азовское море на дипломатическом фронте.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает facenews.ua.

"Мы будем активно использовать международный трибунал по морскому праву, который находится в Гамбурге, и международный орган по морскому дну, его штаб-квартира находится на Ямайке", - сказал он.

Ельченко пояснил, что международный орган по морскому дну регулирует вопросы, связанные с единой экономической зоной, использованием континентального шельфа, определяет нормы рыбной ловли и добычи полезных ископаемых.

"Это вопросы актуальные и для Азовского и для Черного морей, например, вблизи Крыма", - отметил постпред.

Он также подчеркнул, что Украина включит в свой иск в международный суд ООН нарушение Россией конвенции по морскому праву.

Напомним: В отношении денонсации договора с РФ по Азовскому морю будут приняты политические решения,- Бабин.