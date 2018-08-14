Минпромторг России надеется, что в 2019 г. меры поддержки спроса машиностроения сохранятся.

Об этом заявил журналистам в кулуарах форума “Технопром” глава министерства Денис Мантуров, передает УкрРудПром.

По его словам, объем необходимых средств пока определяется.

“Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 г. будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса. Говорить сейчас, сколько и по каким программам, будет неправильно, потому что бюджет пока находится в процессе формирования”,— цитирует российского министра издание “Коммерсант”.

Он добавил, что точные суммы можно будет назвать в сентябре после заседания бюджетных комиссий, и затем проект бюджета будет внесен в Госдуму.

“Пока идут в соответствии с планом заседания рабочих групп с Минфином”,— сказал Денис Мантуров.

Ранее “Коммерсанту” удалось ознакомиться с протоколом заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам на 2019—2021 гг.

В частности, группа предложила подумать об отказе от “антикризисной” помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, легкой промышленности, а также урезать субсидирование судостроения.

Напомним: Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью".