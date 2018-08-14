Российское профильное министерство признает, что в машиностроении без антикризисных мер не обойтись
|18:15 28.08.2018
|0 комментариев
|Россия
Минпромторг России надеется, что в 2019 г. меры поддержки спроса машиностроения сохранятся.
Об этом заявил журналистам в кулуарах форума “Технопром” глава министерства Денис Мантуров, передает УкрРудПром.
По его словам, объем необходимых средств пока определяется.
“Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 г. будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса. Говорить сейчас, сколько и по каким программам, будет неправильно, потому что бюджет пока находится в процессе формирования”,— цитирует российского министра издание “Коммерсант”.
Он добавил, что точные суммы можно будет назвать в сентябре после заседания бюджетных комиссий, и затем проект бюджета будет внесен в Госдуму.
“Пока идут в соответствии с планом заседания рабочих групп с Минфином”,— сказал Денис Мантуров.
Ранее “Коммерсанту” удалось ознакомиться с протоколом заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам на 2019—2021 гг.
В частности, группа предложила подумать об отказе от “антикризисной” помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, легкой промышленности, а также урезать субсидирование судостроения.
Напомним: Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью".
Ещё на эту тему:
В Госдуме назвали "разрушением мирового финансового порядка" заморозку российских счетов швейцарским банком
На Кипре заморожены счета российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга
Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью"
Министерство финансов США внесло две компании и шесть судов из РФ в санкционный список за перевозку нефти в КНДР
Санкции из-за дела Скрипалей могут активировать пункты договоров о "стране под санкциями"
Россия не будет впадать в траур, если не встретит взаимности от США
Трамп может рассмотреть снятие санкций с РФ на определенных условиях