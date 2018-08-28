Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ.

Об этом он заявил во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу - прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", - заявил президент.

Порошенко сообщил, что МИД уже получил соответствующее поручение и в ближайшее время Украина осуществит необходимые шаги.

"Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов для таких действий", - подчеркнул он.

Перед тем Порошенко напомнил о других шаги по дистанцированию Украины от РФ.

"Мы продолжаем нить за нитью рвать ту паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу", - заявил он, напомнив о получении экономической, энергетической независимости и продвижения к получению Томосу для украинской поместной церкви.

Ранее сообщалось: Украина закрыла свое представительство при Содружестве независимых государств (СНГ).

Напомним: В отношении денонсации договора с РФ по Азовскому морю будут приняты политические решения,- Бабин.