В оккупированном Россией Крыму назвали источник загрязняющих веществ в атмосфере в Армянске.

Как сообщил "глава" полуострова Сергей Аксенов, выброс произошел на химическом заводе "Крымский Титан", передают "РИА Новости", информирует УНИАН.

"По предварительным данным, выброс произошел на "Титане", — заявил он.

Завод расположен в Армянске, его продукция — диоксид титана — используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе.

Напомним: Оккупированный Армянск за ночь покрылся странной липкой ржавчиной.