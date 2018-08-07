Оккупанты назвали источник новой экологической катастрофы в Армянске
|17:25 28.08.2018
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|Крым
В оккупированном Россией Крыму назвали источник загрязняющих веществ в атмосфере в Армянске.
Как сообщил "глава" полуострова Сергей Аксенов, выброс произошел на химическом заводе "Крымский Титан", передают "РИА Новости", информирует УНИАН.
"По предварительным данным, выброс произошел на "Титане", — заявил он.
Завод расположен в Армянске, его продукция — диоксид титана — используется при изготовлении товаров лакокрасочной отрасли, пластмасс и изделий на их основе.
Напомним: Оккупированный Армянск за ночь покрылся странной липкой ржавчиной.
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