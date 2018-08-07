Оккупанты активизировали подготовку подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря

17:00 28.08.2018 0 комментариев Крым

Также командование российских оккупационных войск интенсивно наращивает дополнительные резервы военного имущества в районах расположения соединений и частей так называемого 1 АК ВС РФ.

Оккупанты активизировали подготовку своих подразделений, дислоцированных вдоль побережья Азовского моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 28 августа, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк. 

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск интенсивно наращивает дополнительные резервы вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества в районах расположения соединений и частей 1 АК ВС РФ. В то же время, под руководством российских военных советников и инструкторов в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), дислоцированных вдоль побережья Азовского моря, под видом тренировок боевой готовности с выходом в места выполнения задач активизировалась подготовка десантных подразделений, в т.ч. предназначенных для ведения морских операций", - сообщил он.

Напомним: Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018.



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