Украина и Грузия планируют через месяц, в конце сентября, подписать соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам.

Об этом сообщил посол Украины в Грузии Игорь Долгов, информирует "УНИАН", передает 24 Канал.

По его словам, украинская сторона уже утвердила и передала необходимые документы.

Мы получили подтверждение о том, что текст соглашения о поездках граждан по внутренним паспортам согласован с причастными ведомствами украинской стороны. Этот текст уже официально отправили в МИД Грузии. Теперь правительство должно принять решение о подписании и уполномочить на подписание этого соглашения определенное лицо, – рассказал Долгов.

Дипломат отметил, что обе стороны уже работают над подготовкой всего необходимого для подписания документов.

Соглашение планируют подписать во время пребывания делегации в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.

Напомним: Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов.