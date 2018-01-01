Через месяц украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам
|16:35 28.08.2018
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|Украина
Украина и Грузия планируют через месяц, в конце сентября, подписать соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам.
Об этом сообщил посол Украины в Грузии Игорь Долгов, информирует "УНИАН", передает 24 Канал.
По его словам, украинская сторона уже утвердила и передала необходимые документы.
Мы получили подтверждение о том, что текст соглашения о поездках граждан по внутренним паспортам согласован с причастными ведомствами украинской стороны. Этот текст уже официально отправили в МИД Грузии. Теперь правительство должно принять решение о подписании и уполномочить на подписание этого соглашения определенное лицо, – рассказал Долгов.
Дипломат отметил, что обе стороны уже работают над подготовкой всего необходимого для подписания документов.
Соглашение планируют подписать во время пребывания делегации в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.
Напомним: Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов.
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